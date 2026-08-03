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Бывший министр Удмуртии нанес бюджету многомиллионный ущерб

Бывший министр Удмуртии нанес бюджету многомиллионный ущерб

В Удмуртии суд приговорил бывшего министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Дениса Удалова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за действия, нанёсшие федеральному бюджету многомиллионный ущерб.

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