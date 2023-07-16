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Собянин: Когда разгрузятся дороги на юго-востоке Москвы

Собянин: Когда разгрузятся дороги на юго-востоке Москвы

Огромное дорожное строительство - безусловно, наиболее заметная часть транспортной программы столицы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот Собянин ВСЕ делает для Москвы и Москвичей... МОЛОДЕЦ!! Без шума и пыли, спокойненько... Не самопиарится, как некоторые... Сделают на грош, а пиарят себя на миллионы...А что делает Воробьев для Московской области?? ДИКИЕ ПРОБКИ ОТ НОГИНСКА ДО МОСКВЫ, через БАЛАШИХУ!! Столько лет, и хоть  бы что... Воробьев &quot;НЕ знает&quot;, или НЕ хочет знать? Расстояние до Москвы чуть больше 50 километров, ПО ДВА ЧАСА ЕДЕШЬ!! Черт...
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