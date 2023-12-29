Разгадываем тайну миллионных прибылей Ивлеевой Юлия СавельеваСерый свет налоговых проблем окутал блогершу Анастасию Ивлееву, когда глава Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина, объявила о старте налоговой проверки, проводимой Федеральной налоговой службой.
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