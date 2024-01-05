Asia Times: ВСУ понесли большие потери в результате контратак ВС России

Гонконгское издание Asia Times пишут, что ВСУ понесли большие потери в ходе контратак ВС РФ. «В результате безжалостных российских контратак ВСУ понесли большие потери, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе», — сообщается в публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии