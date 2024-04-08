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Земфира* призналась в провале после бегства из России. Плохие новости для релокантов ещё впереди?

Земфира* призналась в провале после бегства из России. Плохие новости для релокантов ещё впереди?

Певица Земфира* публично призналась в творческом провале после бегства из России. Плохие новости для релокантов всех мастей только начинаются?Когда в 2022 году либеральные "нетвойнисты" несколькими волнами (после объявления о частичной мобилизации так и вовсе настоящий девятый вал образовался, чуть Верхний Ларс не затопил…) смылись из России, их вдохновлял пример известных представителей творческой интеллигенции.

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