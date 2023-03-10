Военное обозрение

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Там, где диаспоры правят бал

Там, где диаспоры правят бал

Чьи диаспоры есть, а чьих нет? Считается, что это господь развёл возгордившихся людей, решивших строить Вавилонскую башню до неба, по национальным квартирам.

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