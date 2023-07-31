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Первый тренер Тикнизяна: «Наир ментально уже готов конкурировать в Европе. Надо уезжать и прогрессировать»

У игрока 4 гола в трех матчах сезона. Он забивает или ассистирует 7 игр подряд. «Наир показывает отличный результат, тем более для защитника.

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