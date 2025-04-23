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Стало известно, где произошел «провис» земной коры

Стало известно, где произошел «провис» земной коры

Геологические изыскания экспертов не выявили причин для беспокойства.Продолжительное изучение, охватившее почти десятилетие, позволило определить области, где земная поверхность начала опускаться вследствие трансформаций литосферных плит, сообщает специализированное издание Nature Geoscience.

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