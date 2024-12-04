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В Минпромторге России предложили разрешить допуск к вредным производствам лиц с 16 лет

В Минпромторге России предложили разрешить допуск к вредным производствам лиц с 16 лет

На производствах с вредными и опасными условиями труда смогут работать люди с 16 лет.Минпромторг России предложил изменить перечень тяжёлых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, где сейчас запрещён труд несовершеннолетних.

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