В США на Дональда Трампа совершено покушение

В США во время предвыборного митинга было совершено покушение на Дональда Трампа. Человек, стрелявший в кандидата в президенты США, находился на крыше здания, за пределами места проведения митинга в 120 метрах от трибуны, где выступал Трамп и стрелял предположительно из снайперской винтовки.
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