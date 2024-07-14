В США на Дональда Трампа совершено покушение

В США во время предвыборного митинга было совершено покушение на Дональда Трампа. Человек, стрелявший в кандидата в президенты США, находился на крыше здания, за пределами места проведения митинга в 120 метрах от трибуны, где выступал Трамп и стрелял предположительно из снайперской винтовки.