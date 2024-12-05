Коллега полгода воровал мою еду из холодильника, пока не узнал, что то была еда для собаки

Кража еды коллег из офисного холодильника - это классика офисных конфликтов. Известно множество историй, когда люди придумывали разные способы ловить таких воришек, подкладывая то слабительное, то красители в еду.
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