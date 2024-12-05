Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • Вячеслав Денисов
    Вот это извращения у чуреков!!! А я думал, что там только педофилией ограничиваются, заключая браки стариков с 10-12 ...Девушка отменила ...
  • Алекс Сэм
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    😳🤷‍♂️🤣🤣🤣🤣Мужчина завернул ...

Коллега полгода воровал мою еду из холодильника, пока не узнал, что то была еда для собаки

Коллега полгода воровал мою еду из холодильника, пока не узнал, что то была еда для собаки

Кража еды коллег из офисного холодильника - это классика офисных конфликтов. Известно множество историй, когда люди придумывали разные способы ловить таких воришек, подкладывая то слабительное, то красители в еду.

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