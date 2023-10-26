“Очки снимать рано”, – дочь Бони скривилась, когда увидела обновленное лицо матери

Похоже, отпуск переделанной Виктории Бони подошел к концу, и Светская львица вернулась домой. Первым делом светская львица встретилась с единственной дочерью, которая не сразу узнала перекроенную мать и была в шоке от увиденного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии