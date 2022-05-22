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Голос Мордора: Почему нельзя менять боевиков «Азова»

Голос Мордора: Почему нельзя менять боевиков «Азова»

Я вот смотрю – спекуляции на тему обмена «азовцев» продолжаются. Конечно, во многом это подогревается заявлениями Зеленского и других украинских «говорящих голов», но почему-то эти заявления ложатся на вполне себе благодатную почву и в России .

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