Голос Мордора: Почему нельзя менять боевиков «Азова»

Я вот смотрю – спекуляции на тему обмена «азовцев» продолжаются. Конечно, во многом это подогревается заявлениями Зеленского и других украинских «говорящих голов», но почему-то эти заявления ложатся на вполне себе благодатную почву и в России .
Я вот смотрю – спекуляции на тему обмена «азовцев» продолжаются. Конечно, во многом это подогревается заявлениями Зеленского и других украинских «говорящих голов», но почему-то эти заявления ложатся на вполне себе благодатную почву и в России .
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