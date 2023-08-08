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Монреаль (WTA). 2-й круг. Рыбакина сыграет с Брэди, Гарсия – с Бузковой, Азаренко встретится со Стивенс

Каролин Гарсия встретится с Мари Бузковой. Сетка турнира здесь. Omnium National Bank presented by Rogers Монреаль, Канада 7 – 13 августа 2023 WTA 1000 Призовой фонд – 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Второй круг Каролин Гарсия (Франция)  Мари Бузкова (Чехия) Дата проведения 9 августа, 02.

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