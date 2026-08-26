OpenAI заблокировала российские аккаунты ChatGPT за создание фальшивого «экспертного института»

ChatGPT просили скрыть «русский след» в англоязычных публикациях OpenAI сообщила о блокировке группы аккаунтов ChatGPT, которые, по оценке компании, были связаны с Россией и использовались в рамках скрытой информационной кампании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии