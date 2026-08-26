iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

OpenAI заблокировала российские аккаунты ChatGPT за создание фальшивого «экспертного института»

OpenAI заблокировала российские аккаунты ChatGPT за создание фальшивого «экспертного института»

ChatGPT просили скрыть «русский след» в англоязычных публикациях OpenAI сообщила о блокировке группы аккаунтов ChatGPT, которые, по оценке компании, были связаны с Россией и использовались в рамках скрытой информационной кампании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии