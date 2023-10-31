Снявшие скальп с жителя подмосковной Электростали садисты признали свою вину в суде

Судебное заседание по этому делу состоялось вчера, 30 октября.Как ранее сообщал «Царьград», садисты, снявшие скальп с 19-летнего жителя подмосковной Электростали старались уйти от наказания, однако, в ходе судебного заседания признали свою вину, об этом сообщает тг-канал Прокуратура Московской области.