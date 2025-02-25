Россиянам назвали признаки неправильного выбора профессии

Психолог Неровный: о неправильном выборе профессии говорит отсутствие мотивации Отсутствие мотивации, жизнь «от зарплаты до зарплаты» и частая смена мест работы говорит о неправильном выборе профессии, заявил news старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный.
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