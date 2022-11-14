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Байден и Си Цзиньпин договорились о визите госсекретаря США в Китай

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам двусторонней встречи в рамках саммита G20 договорились, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен совершит официальный визит в Китай, заявили представители Вашингтона.

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