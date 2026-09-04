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Тульские новости

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В Туле временно изменят трамвайные маршруты

В Туле временно изменят трамвайные маршруты

С 04:00 6 сентября до 05:00 7 сентября движение трамваев через Пролетарский мост будет ограничено.С 04:00 6 сентября до 05:00 7 сентября движение трамваев через Пролетарский мост будет ограничено.

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