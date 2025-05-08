Александр Роджерс Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ. Накануне Дня Победы. 7 мая 2025
Комментарии
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Aнатолий Райков
Мы Русские и этим всё сказанно. https://rutube.ru/video/776344b956e1f5d57cf37031996de179/?t=51&r=plwd
СТИХ АМЕРИКАНЦА О РУССКИХ
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9 час.
Aнатолий Райков
https://rutube.ru/video/d5d4ea2c41175775c0d411e659ffd0ca/?t=31&r=plwd
Почему все боятся Русских: Сирийский Солдат о Русских
RUTUBE
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9 час.
Aнатолий Райков
https://rutube.ru/video/862858ae80bdcfe29f32b03589690813/?t=62&r=plwd
А на разгрузке чебурашка
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9 час.
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