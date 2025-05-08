Заноза
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Заноза

14 202 подписчика

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Невоенный анализ. Накануне Дня Победы. 7 мая 2025

Невоенный анализ. Накануне Дня Победы. 7 мая 2025

Александр Роджерс Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Мы Русские и этим всё сказанно. https://rutube.ru/video/776344b956e1f5d57cf37031996de179/?t=51&amp;r=plwd
СТИХ АМЕРИКАНЦА О РУССКИХ
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Aнатолий Райков
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Aнатолий Райков
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А на разгрузке чебурашка
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