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Власти США потребовали от Ford разорвать сотрудничество с Китаем

Власти США потребовали от Ford разорвать сотрудничество с Китаем

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Министр транспорта США Шон Даффи 8 сентября направил письмо главе Ford Джиму Фарли с требованием отказаться от стратегического партнерства с китайскими компаниями и свернуть совместные проекты.

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