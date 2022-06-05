Установлены хозяева дома, где убили дочь замминистра Подмосковья Сибатулина

+ A — Это московские пенсионеры, которые не могли определиться, что делать с этим домом Дом в Одинцовском районе, где вечером 3 июня была жестоко убита 17-летняя дочь замминистра по строительству Подмосковья, принадлежал московским пенсионерам.
+ A — Это московские пенсионеры, которые не могли определиться, что делать с этим домом Дом в Одинцовском районе, где вечером 3 июня была жестоко убита 17-летняя дочь замминистра по строительству Подмосковья, принадлежал московским пенсионерам.
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