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Установлены хозяева дома, где убили дочь замминистра Подмосковья Сибатулина

Установлены хозяева дома, где убили дочь замминистра Подмосковья Сибатулина

+ A — Это московские пенсионеры, которые не могли определиться, что делать с этим домом Дом в Одинцовском районе, где вечером 3 июня была жестоко убита 17-летняя дочь замминистра по строительству Подмосковья, принадлежал московским пенсионерам.

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