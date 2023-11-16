Теннисист Джокович сыграет в полуфинале Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в полуфинал Итогового турнира ATP после того, как датчанин Хольгер Руне проиграл в матче группового этапа турнира итальянцу Яннику Синнеру.