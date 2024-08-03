Популярность правящей партии ФРГ приблизилась к антирекорду 2021 года

В Германии правящая коалиция получила самый низкий с 2021 года рейтинг. По результатам проведенного в стране опроса, в совокупности только 30% граждан доверяют трем входящим в коалицию партиям (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и «Зеленые»).