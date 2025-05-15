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Арбитр Федотов высказался об удалениях игроков "Спартака" в матче с "Ростовом"

Арбитр Федотов высказался об удалениях игроков "Спартака" в матче с "Ростовом"

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил красные карточки, которые главный арбитр Кирилл Левников продемонстрировал игрокам московского "Спартака" в матче финального матча Пути регионов Кубка России против "Ростова".

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