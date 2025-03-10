Удар тремя "Геранями": как Запорожье лишилось газоснабжения

Русские войска уничтожили узел газотранспортной системы в Запорожье с помощью трёх БПЛА "Герань". Как заявил Владимир Рогов, это приведёт к снижению производства в городе, что ограничит возможности ВСУ в ремонте и техобслуживании военной техники.