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Удар тремя "Геранями": как Запорожье лишилось газоснабжения

Удар тремя "Геранями": как Запорожье лишилось газоснабжения

Русские войска уничтожили узел газотранспортной системы в Запорожье с помощью трёх БПЛА "Герань". Как заявил Владимир Рогов, это приведёт к снижению производства в городе, что ограничит возможности ВСУ в ремонте и техобслуживании военной техники.

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