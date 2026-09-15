Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России» - о реакции «Вашингтона» и НХЛ. И четверг еще будут вопросы

После того как лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике партии «Единая Россия», представитель «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что многолетнего капитана команды попросили принять участие в видеокампании этим летом, когда он находился на родине, пишет Associated Press.