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Царьград

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Новая комиссия Роскомнадзора: блокировка опасного контента без суда

Новая комиссия Роскомнадзора: блокировка опасного контента без суда

В России предлагаются изменения в закон "Об информации", позволяющие блокировать деструктивный контент в интернете без суда.

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