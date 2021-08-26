О заявке на пожизненное президентство Путина после выборов Госдуму

Советский патриот 22 августа во время поднятия государственного флага РФ с участием президента Путина в парке Победы на Поклонной горе был нарушен протокол мероприятия и во время подъема триколора прозвучал не официальный гимн РФ на слова Михалкова, а мелодия из оперы Михаила Глинки "Жизнь за царя": Подъём бело-сине-красного полотнища на верхушку флагштока близ монумента Победы сопровождался «Славься» Михаила Глинки в исполнении президентского оркестра, далее прозвучал гимн России.