Театр абсурда

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О заявке на пожизненное президентство Путина после выборов Госдуму

О заявке на пожизненное президентство Путина после выборов Госдуму

Советский патриот 22 августа во время поднятия государственного флага РФ с участием президента Путина в парке Победы на Поклонной горе был нарушен протокол мероприятия и во время подъема триколора прозвучал не официальный гимн РФ на слова Михалкова, а мелодия из оперы Михаила Глинки "Жизнь за царя": Подъём бело-сине-красного полотнища на верхушку флагштока близ монумента Победы сопровождался «Славься» Михаила Глинки в исполнении президентского оркестра, далее прозвучал гимн России.

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Владимир Новохацкий
Плох Путин, а кого предлагаете? Давай, открой личико.

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