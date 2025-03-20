Полиция Петербурга начинает крестовый поход против курьеров на электровелосипедах. Первый рейд с названием «Электровелосипед» прошёл с 10 по 14 марта.
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Полиция Петербурга начинает крестовый поход против курьеров на электровелосипедах. Первый рейд с названием «Электровелосипед» прошёл с 10 по 14 марта.