Дэвид Бекхэм стал амбассадором AliExpress

Китайский гигант Alibaba, владеющий торговой площадкой AliExpress, заключил новое соглашение. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм будет продвигать AliExpress, поскольку он стал глобальным амбассадором бренда.
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