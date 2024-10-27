Птичий грипп уничтожил поголовье на крупной птицефабрике Камчатки

Вспышка высокопатогенного гриппа птиц, приведшая к значительному падежу поголовья, зафиксирована на птицефабрике «Пионерское», крупнейшей в Камчатском крае, заявил министр сельского хозяйства региона Вячеслав Черныш, 27 октября сообщила пресс-служба краевого правительства.
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