Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 016 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    Остановить можно многими способами, том числе и летальными!Известный телевед...
  • Игорь Васиков
    Давно надо было начать отвечать по западу. Создать на территории украины прокси-группировку, продать ей пусковые уста...Симоньян: в случа...
  • Владимир Алтайцев
    Врёшь , как всегда, нагло. Александра  Пахмутова, Игорь Корнелюк, Михаил Муромов, Генадий  Ветров  тебя  опровергаютИзвестный телевед...

Маск заявил, что был разочарован законопроектом Трампа о сокращении госрасходов

Маск заявил, что был разочарован законопроектом Трампа о сокращении госрасходов

Предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск рассказал, что был разочарован законопроектом хозяина Белого дома Дональда Трампа о сокращении государственных расходов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх