Маск заявил, что был разочарован законопроектом Трампа о сокращении госрасходов

Предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск рассказал, что был разочарован законопроектом хозяина Белого дома Дональда Трампа о сокращении государственных расходов.
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