«Ъ»: Зарубежные онлайн-магазины блокируют переводы по картам китайской платежной системы UnionPay, выпущенным в России

Компания не вмешивается в проблему, несмотря на большое число клиентов в РФМногие иностранные онлайн-магазины и обслуживающие их банки отказываются проводить переводы по картам китайской платежной системы UnionPay, которые выпущены в России.
Компания не вмешивается в проблему, несмотря на большое число клиентов в РФМногие иностранные онлайн-магазины и обслуживающие их банки отказываются проводить переводы по картам китайской платежной системы UnionPay, которые выпущены в России.
Свежие комментарии