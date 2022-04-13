Daily Storm

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«Ъ»: Зарубежные онлайн-магазины блокируют переводы по картам китайской платежной системы UnionPay, выпущенным в России

«Ъ»: Зарубежные онлайн-магазины блокируют переводы по картам китайской платежной системы UnionPay, выпущенным в России

Компания не вмешивается в проблему, несмотря на большое число клиентов в РФМногие иностранные онлайн-магазины и обслуживающие их банки отказываются проводить переводы по картам китайской платежной системы UnionPay, которые выпущены в России.

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