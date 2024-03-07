2024 год начался с рекордов

Февраль 2024 года стал самым теплым месяцем, когда-либо зарегистрированным в мире, присоединившись, таким образом, к серии из девяти последовательных ежемесячных рекордов с температурами значительно выше нормы в Европе, сообщил "Коперник" в четверг.