Глава Белоруссии считает, что в начале СВО виноваты два президента Украины.19 августа Александр Лукашенко объявил о том, что конфликт на Украине был инициирован националистическими лидерами Украины, и в нынешнем конфликте между ВС России и ВСУ повинен прежде всего экс-президент республики Петр Порошенко и нынешний глава страны Владимир Зеленский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии