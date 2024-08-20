Президент Белоруссии назвал двух виновных в начале СВО

Глава Белоруссии считает, что в начале СВО виноваты два президента Украины.19 августа Александр Лукашенко объявил о том, что конфликт на Украине был инициирован националистическими лидерами Украины, и в нынешнем конфликте между ВС России и ВСУ повинен прежде всего экс-президент республики Петр Порошенко и нынешний глава страны Владимир Зеленский.