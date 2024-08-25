Генетик Снайдер назвал два возраста критического старения организма

Исследование, проведенное генетиком Майклом Снайдером из Стэнфордского университета, выявило, что у человека происходят два заметных скачка старения в течение жизни: первый приблизительно в 44 года и второй после достижения 60-летнего возраста.
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