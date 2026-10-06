Карпин сообщил о травме Максименко в игре Россия-Нигерия 6 октября

6 октября в товарищеском матче Россия-Нигерия, завершившемся со счетом 3:3, голкипер Александр Максименко получил серьезное рассечение головы.
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