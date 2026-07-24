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Царьград

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Навроцкий утвердил запрет на содержание собак на привязи в Польше

Навроцкий утвердил запрет на содержание собак на привязи в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, запрещающий содержание собак на привязи. Этот закон, принятый с учётом мнений аграриев и кинологов, направлен на ужесточение защиты животных в стране.

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