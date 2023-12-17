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Царьград

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Силы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25. Последние новости СВО 17 декабря

Силы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25. Последние новости СВО 17 декабря

Царьград публикует последние данные военной спецоперации России на Украине на 17 декабря 2023 года.Вооружённые силы России и союзные армии Донбасса продолжают бить врага на всей территории Украины, уничтожая бронированную технику и живую силу противника.

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