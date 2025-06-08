Бастрыкин предложил международный трибунал для украинских преступников

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным подчеркнул необходимость создания международного трибунала для украинских преступников, ссылаясь на пример Нюрнбергского процесса.
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