Водянова вернула банку 3,5 млн из миллиардного долга за особняк под Парижем

Наталья Водянова задолжала за исторический особняк под Парижем больше миллиарда рублей. Кредит на покупку и обустройство дома перевалил за миллиард, а первые выплаты банку модель начала делать только в конце марта 2025 года.
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