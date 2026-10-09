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Водянова вернула банку 3,5 млн из миллиардного долга за особняк под Парижем

Водянова вернула банку 3,5 млн из миллиардного долга за особняк под Парижем

Наталья Водянова задолжала за исторический особняк под Парижем больше миллиарда рублей. Кредит на покупку и обустройство дома перевалил за миллиард, а первые выплаты банку модель начала делать только в конце марта 2025 года.

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