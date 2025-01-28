«Полцарства за коня» - будущая сделка с Трампом как новый тупик в СВО

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Владимир Вечтомов
Наши ребята,по ходу,зря там гибнут... Сольют их предатели во власти!
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5 час.
Леонид Александрович
жалко наших ребят
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5 час.
Акимова Татьяна
Путин, к сожалению, говорит одно, думает другое, делает третье...А был бы на фронте Суровикин, глядишь и бандеростана уже бы не было и наши ребята были бы живы и здоровы!ОТКРОВЕННОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ, КАК ТЕПЕРЬ ГОВОРЯТ, ДОГОВОРНЯК!
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3 час.

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