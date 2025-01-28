«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано».Ф.Д. Рузвельт.
«Полцарства за коня» - будущая сделка с Трампом как новый тупик в СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Вечтомов
Наши ребята,по ходу,зря там гибнут... Сольют их предатели во власти!
Ответить
5 час.
Леонид Александрович
жалко наших ребят
Ответить
5 час.
Акимова Татьяна
Путин, к сожалению, говорит одно, думает другое, делает третье...А был бы на фронте Суровикин, глядишь и бандеростана уже бы не было и наши ребята были бы живы и здоровы!ОТКРОВЕННОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ, КАК ТЕПЕРЬ ГОВОРЯТ, ДОГОВОРНЯК!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии