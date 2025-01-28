«Полцарства за коня» - будущая сделка с Трампом как новый тупик в СВО

Акимова Татьяна

Путин, к сожалению, говорит одно, думает другое, делает третье...А был бы на фронте Суровикин, глядишь и бандеростана уже бы не было и наши ребята были бы живы и здоровы!ОТКРОВЕННОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ, КАК ТЕПЕРЬ ГОВОРЯТ, ДОГОВОРНЯК!