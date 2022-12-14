Политика Сегодня

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Корнилов: в Британии уже никто не помнит, кого и за что судили в Нюрнберге

Корнилов: в Британии уже никто не помнит, кого и за что судили в Нюрнберге

Великобритания, выделяя колоссальные деньги на тренинги для украинских судий, чтобы те смогли когда-нибудь провести судебные процессы над российскими военными, демонстрирует полное невежество.

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