Nature: спорт помогает в выработке "молекул сытости" в организме

Ученые из Стенфорда после ряда исследований смогли установить, что активные физические нагрузки помогают организму человека вырабатывать "молекулы сытости" – так называют вещество, способное нормализовать обмен веществ и улучшить контроль за аппетитом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии