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Nature: спорт помогает в выработке "молекул сытости" в организме

Nature: спорт помогает в выработке "молекул сытости" в организме

Ученые из Стенфорда после ряда исследований смогли установить, что активные физические нагрузки помогают организму человека вырабатывать "молекулы сытости" – так называют вещество, способное нормализовать обмен веществ и улучшить контроль за аппетитом.

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