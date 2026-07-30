После атаки ВС РФ на Украину на востоке Польши образовалась большая воронка

В ночь на 30 июля восточные регионы Польши стали эпицентром тревожных событий. В связи с массированной атакой российских войск по территории Украины польские системы ПВО зафиксировали активность в воздушном пространстве страны.
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