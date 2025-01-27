Под Судаком автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

Фото: пресс-служба МЧСВ воскресенье вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с легковым автомобилем, произошедшем вблизи села Солнечная Долина что под Судаком.
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