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Крымское информационное агентство

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Под Судаком автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

Под Судаком автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

Фото: пресс-служба МЧСВ воскресенье вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с легковым автомобилем, произошедшем вблизи села Солнечная Долина что под Судаком.

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