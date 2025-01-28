Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия подозревается в получении взятки в крупном размере

Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия.
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