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Алиханов: у России есть крайний экономический ответ на случай, если Евросоюз продолжит блокировать транзит в Калининград

Алиханов: у России есть крайний экономический ответ на случай, если Евросоюз продолжит блокировать транзит в Калининград

У Российской Федерации имеется крайний экономический ответ на случай, если Европейский союз продолжит блокировать транзит на территорию Калининграда.

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