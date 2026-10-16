Олег Винник — тот самый «синайский вдовец», потерявший семью в катастрофе над Синаем, — снова один. Предприниматель и блогер объявил о разрыве с Еленой Елисеевой, стюардессой авиакомпании «Россия», которая младше него на 15 лет.
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