Олег Винник — тот самый «синайский вдовец», потерявший семью в катастрофе над Синаем, — снова один. Предприниматель и блогер объявил о разрыве с Еленой Елисеевой, стюардессой авиакомпании «Россия», которая младше него на 15 лет.